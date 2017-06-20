【男女混合】
▽エンジョイ準決勝
中野ピストンズ３３―３１ジャスティス、レルム５６―２５サカモトＢ
▽エンジョイシニア１回戦
ドンパ４１―３０アップスＥＸ、トラッシュシニア４１―３６トルネードＢ、旭川しんきん３８―３０ナイツ