▽Ａ級
旭川コンバット３―０ＤＪフジプロオート、ダイヤモンドプレイヤーズ３―０まるせんゲーリック、ブラックタイガース４―３旭川ヤンキース、山商１３―０飛行船、ＤＪフジプロオート４―１北斗星、まるせんゲーリック２―２旭川インディアンス、須田製版旭川支社５―０旭川ヤンキース、旭川ドジャース６―３飛行船、ブラックタイガース５―５旭川コンバット、ダイヤモンドプレイヤーズ５―４山商
▽Ｂ級
ＪＡたいせつ１―０ＰＺⅡ、タクティクス４―４スコーピオンズ、レジェンズ８―６ジャッグル、パッション４―４旭川ＪＲ運転所、旭川レインディアーズ２―０旭川ブルーインパルス、大成８―１旭川ＧＴＯ、アレックス３―３ＰＺⅡ、ＪＡたいせつ１３―６スコーピオンズ、マジェスタジャパン１１―６パッション
▽Ｃ級
グリフォン２―１プッシーキャッツ、ドリーム９―４大雪ふれんず、ソルジャー８―５コンバットクラブ、レッドクライス７―４ＡＭＵワイルズ、旭川ライズ 不戦勝
ドラグーン、ゴールデンボールズ５―１ランダム、ヒート２―１金田自動車、ビートルズ８―３旭川厚生病院、スーパーマン６―５旭川グリーンホーンズ、ワイルドボアーズ８―０旭川高専、グリフォン６―０まるせんゲーリックＯＢ会、あぶさんず１１―０大雪ふれんず、プッシーキャッツ２―１アンディーズ、ドリーム５―４拓北、ジャポン２―２スーパーマン、ワイルドボアーズ３―０ベイスターズ
朝野球 おはよう上期大会（１２～１８日・花咲グラウンドほか）
2017/06/20
▽Ａ級
スポーツの記録 最新の記事
- 陸上競技 第３５回北海道小学生大会道北記録会（１８日・花咲陸上競技場）
- 軟式野球 天皇賜杯大会旭川支部予選（１７日・当麻球場）
- 朝野球 東豊リーグ（１２～１５日・旭川第二中グラウンド）
- 朝野球 おはよう上期大会（１２～１８日・花咲グラウンドほか）
- 卓球 第４７回会長杯争奪大会兼第４５回ＴＳＰ杯争奪大会中学生の部（１７日・市総合体育館）
- バスケットボール 第４８回旭川地区社会人夜間大会（１３、１４、１６日・大成市民センター体育館）
- ミニバスケットボール 第３７回当麻大会兼第３８回北海道夏季交歓大会旭川地区予選会（１７、１８日・当麻小体育館ほか）
- サッカー あさひかわ新聞杯第８回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１１日・神居東中グラウンドほか）
- サッカー 旭川社会人リーグ（１１日・忠和公園）
- サッカー 第９回道北ブロックＵ―１５兼第２４回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（１１日・東光公園球技場ほか）
- サッカー 第３５回知事杯全道選手権大会道北ブロック予選（１８日・東光公園球技場）
- ミニバレーボール 第３２回旭川交歓大会（１８日・鷹栖町総合体育館）
- テニス 第３回ダブルス大会（１８日・花咲コート）
- ソフトテニス 第５１回北海道中学選手権大会（１７、１８日・花咲コート）
- 剣道 北海道護国神社例大祭大会（５日・護国神社境内）
- 高体連旭川支部大会水泳競技（５月２１日・旭川スイミングスクール）