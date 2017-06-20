▽Ａ級

旭川コンバット３―０ＤＪフジプロオート、ダイヤモンドプレイヤーズ３―０まるせんゲーリック、ブラックタイガース４―３旭川ヤンキース、山商１３―０飛行船、ＤＪフジプロオート４―１北斗星、まるせんゲーリック２―２旭川インディアンス、須田製版旭川支社５―０旭川ヤンキース、旭川ドジャース６―３飛行船、ブラックタイガース５―５旭川コンバット、ダイヤモンドプレイヤーズ５―４山商



▽Ｂ級

ＪＡたいせつ１―０ＰＺⅡ、タクティクス４―４スコーピオンズ、レジェンズ８―６ジャッグル、パッション４―４旭川ＪＲ運転所、旭川レインディアーズ２―０旭川ブルーインパルス、大成８―１旭川ＧＴＯ、アレックス３―３ＰＺⅡ、ＪＡたいせつ１３―６スコーピオンズ、マジェスタジャパン１１―６パッション



▽Ｃ級

グリフォン２―１プッシーキャッツ、ドリーム９―４大雪ふれんず、ソルジャー８―５コンバットクラブ、レッドクライス７―４ＡＭＵワイルズ、旭川ライズ 不戦勝

ドラグーン、ゴールデンボールズ５―１ランダム、ヒート２―１金田自動車、ビートルズ８―３旭川厚生病院、スーパーマン６―５旭川グリーンホーンズ、ワイルドボアーズ８―０旭川高専、グリフォン６―０まるせんゲーリックＯＢ会、あぶさんず１１―０大雪ふれんず、プッシーキャッツ２―１アンディーズ、ドリーム５―４拓北、ジャポン２―２スーパーマン、ワイルドボアーズ３―０ベイスターズ