【男子】

▽１００㍍６年

①丹羽珀人（旭川ＡＣ）②池田（士別ジュニア陸上少年団）③滝屋（旭川ＡＣ）

▽同５年

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②佐々木（旭川ＡＣ）③河原（南富良野）

▽同４年

①大仙詩（旭川ＡＣ）１４秒９３＝大会記録②北村（東五条）③阿部（鷹栖北野）

▽同３年

①藤矢拓馬（神居東陸上少年団）１５秒８１＝大会記録②毛内（留萌ＡＣ）③野川（士別ジュニア陸上少年団）

▽８００㍍４年

①三上雄輝（留萌ＡＣ）②阿部（鷹栖北野）③中條（神居東陸上少年団）

▽同３年

①二色礼隆（神居東陸上少年団）②中山（大町）③佐藤（東川ＸＣ少年団）

▽１５００㍍６年

①黒川遥斗（士別）②武田（神居東陸上少年団）③高橋（神居東陸上少年団）

▽同５年

①岩村楓樹（神居東陸上少年団）②松家壮（神居東陸上少年団）③松家悠（神居東陸上少年団）

▽８０㍍障害６年

①高野晴（神居東陸上少年団）

▽同５年

①立花晃士（なよろＪＡＣ）

▽４００㍍リレー６年

①旭川ＡＣ

▽同４年

①ふらのジュニア陸上クラブ

▽走り幅跳び６年

①高野晴（神居東陸上少年団）②布広（歌登）③村田（羽幌ジュニアＲＣ）

▽同５年

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②合田（旭川ＡＣ）③河原（南富良野）

▽同４年

①大仙詩（旭川ＡＣ）②上堀（ふらのジュニア陸上クラブ）

▽ジャベリックボール投げ６年

①瀧川周（豊岡ＸＣ少年団）

▽同５年

①苫米地愁（羽幌ジュニアＲＣ）②上田（ふらのジュニア陸上クラブ）③佐藤（羽幌ジュニアＲＣ）

▽同４年

①上堀翔也（ふらのジュニア陸上クラブ）４０㍍６５＝大会記録②竹田侑馬（神居東陸上少年団）２８㍍８８＝大会記録③小松侑心（ふらのジュニア陸上クラブ）２６㍍９４＝大会記録

▽同３年

①野川咲空（士別ジュニア陸上少年団）②竹谷（羽幌ジュニアＲＣ）③二色（神居東陸上少年団）

【女子】

▽１００㍍６年

①三浦杏（留萌ＡＣ）②佐藤（留萌ＡＣ）③増田（神居東陸上少年団）

▽同５年

①金子由莉（羽幌ジュニアＲＣ）②日向（ふらのジュニア陸上クラブ）③早川（豊岡ＸＣ少年団）

▽同４年

①安藤唯夏（士別ジュニア陸上少年団）②篠永（神居東陸上少年団）③中野（神居東陸上少年団）

▽同３年

①藤倉聖里（東川ＸＣ少年団）１６秒０７＝大会記録②茂利（上川陸上少年団）③峯岸（神居東陸上少年団）

▽８００㍍６年①増田さくら（神居東陸上少年団）②佐藤（神居東陸上少年団）③二色（神居東陸上少年団）

▽同５年

①篠島渚紗（豊岡ＸＣ少年団）②早川（豊岡ＸＣ少年団）③菊池（士別ジュニア陸上少年団）

▽同４年

①高橋笑歌（神居東陸上少年団）②中野（神居東陸上少年団）③谷水（神居東陸上少年団）

▽同３年

①篠田ひまり（神居東陸上少年団）２分５２秒８６＝大会記録②浅野（士別ジュニア陸上少年団）③茂利（上川陸上少年団）

▽８０㍍障害６年

①大戸呼春（上川陸上少年団）②山田（神居東陸上少年団）

▽同５年

①茂利来永（上川陸上少年団）

▽４００㍍リレー６年

①神居東陸上少年団②上川陸上少年団

▽同５年

①豊岡ＸＣ少年団②上川陸上少年団

▽同４年

①神居東陸上少年団

▽走り高跳び６年

①村椿心（神居東陸上少年団）②浅野（士別ジュニア陸上少年団）

▽同５年①金子由莉（羽幌ジュニアＲＣ）②牧野（なよろＪＡＣ）

▽走り幅跳び６年

①石川綴（神居東陸上少年団）②山田（神居東陸上少年団）③村椿（神居東陸上少年団）

▽同５年

①茂利来永（上川陸上少年団）②二平（羽幌ジュニアＲＣ）③明石（上川陸上少年団）

▽同４年

①山口帆海（なよろＪＡＣ）②伊藤（上川陸上少年団）

▽砲丸投げ６年

①浅野愛花（士別ジュニア陸上少年団）②大景（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ６年

①落合ひな（上川陸上少年団）②池端（上川陸上少年団）

▽同５年

①大丸瑚乃果（上川陸上少年団）２６㍍４４＝大会記録②佐藤桜花（上川陸上少年団）２５㍍２１＝大会記録③林川（なよろＪＡＣ）

▽同４年

①対馬聡美（上川陸上少年団）

▽同３年

①高野楓遥（東光スポーツ少年団）②三浦（留萌ＡＣ）③鷲見（東川ＸＣ少年団）