▽１部

①旭川シャトル（佐野紫、伊藤輝枝、武田正枝、野村由美、五十井良枝、大塚奈々）

▽２部

①あさひクラブ・末広シャトル（江田さとみ、佐々木路子、嶋村千鶴、武田莉穂、森木沙也加、佐藤由紀乃）②ピンクのくまさん③富良野協会

▽３部

①末広シャトル・フリー（安藤里美、石井由美、高野万理、小山亜希子、池谷内真弓、斎藤真由美）②あさひクラブ③富良野シャトル

▽４部

①旭川シャトル（青木夫早江、滝沢利枝、嶋田美江子、斉藤利恵子、小林美代子、石川育、和泉範子）②滝川シャトル