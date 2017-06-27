▽１回戦

大有１４―１３東神楽、東光５―２愛別、近一５―０東栄、三小２１―０共栄、春光５―３新富、愛宕東１２―２緑が丘、東町７―５末広北、近文５―２神居、神楽８―１啓明、鷹栖８―１神居東、忠和７―０春光台

▽２回戦

東聖７―５大有、東五条７―３比布、東光５―３当麻、愛宕東１０―２近一、三小１０―５中央、北鎮１０―３上川大雪、豊岡１４―１０永山南、春光７―１千代田、愛宕東１１―９末広、鷹栖北野１１―７西御料地、東川大雪２５―１東町、近文１１―４陵雲、神楽８―４美瑛、鷹栖６―０永山中央、東旭川１０―１永山西、旭稜６―４忠和