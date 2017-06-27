【男子】

▽１年１００㍍

①山本陽太（富良野東）②寺沢（増毛）③酒井（士別南）

▽２年同

①山本空士（上富良野）②黒田（緑が丘）③川上（士別）

▽３年同

①大道瑛斗（上富良野）②皆戸（豊富）③三瓶（富良野東）

▽共通２００㍍

①大道瑛斗（上富良野）②山本（上富良野）③黒田（緑が丘）

▽同４００㍍

①金倉慧汰（富良野西）②谷田（留萌）③松本（永山）

▽同８００㍍

①鴻上大和（枝幸）②板垣（東鷹栖）③今村（緑が丘）

▽同１５００㍍

①辻本幸翼（士別）②後藤（北門）③小林（上川）

▽１年１５００㍍

①本間颯（士別）②村田（神居東）③山本（留萌）

▽共通３０００㍍

①辻本幸翼（士別）②森田（明星）③豊福（神居東）

▽同１１０㍍障害

①殿山凌平（富良野東）②川島（緑が丘）③水野（東鷹栖）

▽同４００㍍リレー

①上富良野②富良野東③東鷹栖

▽同走り高跳び

①上尾カムナ（東神楽）②須川（神居東）③山本（神居東）

▽同走り幅跳び

①武島圭汰（富良野東）②門田（富良野西）③野中（東鷹栖）

▽同砲丸投げ

①桑折龍真（上富良野）②伏見（上富良野）③板垣（東鷹栖）

▽同四種競技

①片岡涼（名寄東）②山下（東鷹栖）③殿山（富良野東）

【女子】

▽１年１００㍍

①原塔子（留萌）②田中（東鷹栖）③山崎（神居東）

▽２年同

①村上瑶季（富良野西）②落合（緑が丘）③高瀬（富良野西）

▽３年同

①加藤璃里香（上富良野）②山崎（明星）③根本（中川）

▽共通２００㍍

①加藤璃里香（上富良野）②山崎（明星）③風間（士別）

▽同８００㍍

①栃谷天寧（鷹栖）②小池（富良野西）③高橋（中川）

▽同１５００㍍

①栃谷天寧（鷹栖）②泉（神居東）③武田（神居東）

▽同１００㍍障害

①佐藤陽菜乃（上川）②高瀬（富良野西）③氏家（士別）

▽同４００㍍リレー

①上富良野②緑が丘③富良野西

▽同走り高跳び

①中本咲里耶（緑が丘）②榊（富良野東）③飛弾野（緑が丘）③鈴木（永山）

▽同走り幅跳び

①星野美月（神居東）②福田（北門）③渡辺（富良野東）

▽同砲丸投げ

①加納弥生（富良野東）１２㍍６６＝大会記録・道北中学記録②藤井（上富良野）③野口（神居東）

▽同四種競技

①榊莉音（富良野東）②川村（上川）③大砂（光陽）