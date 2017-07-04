◇Ａブロック
▽１回戦
千代田２―１永南、西御料２―１神楽岡、東光メイツ２―０東神楽
▽準決勝
コスモス２―０千代田、東光メイツ２―０西御料
▽決勝
コスモス２―０東光メイツ
　
◇Ｂブロック
▽１回戦
東栄２―０啓南、北門２―０旭川大雪、えぞ松　棄権　旭川ひがし
▽準決勝
東栄２―０うすばきちょう、北門２―１えぞ松
▽決勝
北門２―０東栄