◇Ａブロック
▽１回戦
北鎮２―０朝日、グリンベアボーイズＡ３―１ネイバース、神楽岡３―３（ＰＫ５―４）西御料地、愛宕４―０高台
▽準決勝
グリンベアボーイズＡ３―１北鎮、愛宕６―０神楽岡
▽決勝
愛宕２―０グリンベアボーイズ
　
◇Ｂブロック
▽１回戦
末広９―３上富良野、神居東２―０リベルタ、エスピーダ１４―０忠和、スフィーダ３―０東光
▽準決勝
末広２―１神居東、エスピーダ１２―１スフィーダ
▽決勝
エスピーダ５―２末広