◇Ａブロック
▽１回戦
北鎮２―０朝日、グリンベアボーイズＡ３―１ネイバース、神楽岡３―３（ＰＫ５―４）西御料地、愛宕４―０高台
▽準決勝
グリンベアボーイズＡ３―１北鎮、愛宕６―０神楽岡
▽決勝
愛宕２―０グリンベアボーイズ
◇Ｂブロック
▽１回戦
末広９―３上富良野、神居東２―０リベルタ、エスピーダ１４―０忠和、スフィーダ３―０東光
▽準決勝
末広２―１神居東、エスピーダ１２―１スフィーダ
▽決勝
エスピーダ５―２末広
サッカー ロバパンカップ第１８回プレイヤーズカップ兼第４９回全道Ｕ―１２少年団大会旭川地区予選（１、２日・東光公園球技場ほか）
2017/07/04
◇Ａブロック
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