▽Ａ級
北斗星６―６旭川ヤンキース、飛行船９―３旭川インディアンス、ブラックタイガース５―２ＤＪフジプロオート、まるせんゲーリック８―８山商、須田製版旭川支社９―５旭川コンバット、旭川ドジャース４―４ダイヤモンドプレイヤーズ
　
▽Ｂ級
虎虎７―２旭川レインディアーズ、ＰＺⅡ９―６タクティクス、旭川ブルーインパルス１１―０レジェンズ、ジャッグル７―０虎虎、メッツエイジ８―７ドラグーン　
　
▽Ｃ級
メッツエイジ８―１ビートルズ、アンディーズ７―２グリフォン、大雪ふれんず　不戦勝
拓北、旭川ライズ９―５旭川厚生病院、プッシーキャッツ２―１まるせんゲーリックＯＢ会、ドリーム８―２あぶさんず、ジャポン１９―１旭川グリーンホーンズ、ベイスターズ９―２旭川高専、ジョーカー７―０ランダム、ザナドゥ５―０金田自動車、コンバットクラブ６―０アンディーズ、レッドクライス６―５拓北、グリフォン８―３ソルジャー、ＡＭＵワイルズ７―５大雪ふれんず