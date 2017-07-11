▽１部

①草創富美子（花咲）②深貝（卓翔）③山崎（卓翔）③芳野（個人）

▽２部

①小谷智恵（陵雲）②石井（あたご）③中田（陵雲）③浦島（チャレンジ）

▽３部

①今野裕子（はまなす）②山崎（はまなす）③中川（はまなす）③藤江（はまなす）

▽４部

①福原美雪（東旭川）②辻（チャレンジ）③宮島（あたご）③佐藤（神居）

▽５部

①佐々木康子（永山サークル）②千葉（あたご）③北口（個人）③滝ヶ平（東旭川）

▽ななこ部

①田中チヨ（陵雲）②平間（永山サークル）③遊佐（あたご）