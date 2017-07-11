エスポワール９―６旭川ダンディーズ、ケークラブ３―１エーコーンズ、イーストリバー５―２マリア、ティーボランズ５―２道北勤医協エンゼルス、エーコーンズ５―２旭川ダンディーズ、ケークラブ１２―６エスポワール