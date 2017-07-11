▽Ａ級
旭川コンバット６―２ブラックタイガース、ダイヤモンドプレイヤーズ１１―５須田製版旭川支社、旭川ドジャース６―５旭川コンバット
▽決勝
旭川ドジャース７―３ダイヤモンドプレイヤーズ
▽Ｂ級
レジェンズ１０―６旭川レインディアーズ、旭川ブルーインパルス６―４ＪＡたいせつ
▽決勝
旭川ブルーインパルス８―１マジェスタジャパン
▽Ｃ級
ビートルズ８―６旭川ライズ、スーパーマン４―１メッツエイジ、ワイルドボアーズ１０―２グリフォン、スーパーマン９―５ドリーム