▽Ａ級　
①松山智津子・倉みつ子②渡辺・堀
▽Ｂ級　
①石川由美子・加藤綾②坪坂・三宅③森川・小原④杉谷・森
▽Ｃ級　
①石沢貴子・田辺尚子②増田・木原③北川・倉橋④松井・高田
▽Ｄ級　
①松原紀子・沢井徳子②平沼・達野
▽シニア　
①立花法子・酒井まゆみ②小松田・麻下