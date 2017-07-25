▽Ａ級
①松山智津子・倉みつ子②渡辺・堀
▽Ｂ級
①石川由美子・加藤綾②坪坂・三宅③森川・小原④杉谷・森
▽Ｃ級
①石沢貴子・田辺尚子②増田・木原③北川・倉橋④松井・高田
▽Ｄ級
①松原紀子・沢井徳子②平沼・達野
▽シニア
①立花法子・酒井まゆみ②小松田・麻下
テニス 第１７回ウィラブスリクソンレディーストーナメント旭川大会（２０日・花咲コート）
2017/07/25
▽Ａ級
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