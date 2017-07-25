▽Ａ級

①松山智津子・倉みつ子②渡辺・堀

▽Ｂ級

①石川由美子・加藤綾②坪坂・三宅③森川・小原④杉谷・森

▽Ｃ級

①石沢貴子・田辺尚子②増田・木原③北川・倉橋④松井・高田

▽Ｄ級

①松原紀子・沢井徳子②平沼・達野

▽シニア

①立花法子・酒井まゆみ②小松田・麻下