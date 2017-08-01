名寄ＳＣ６―０東陽（三浦、政木一２、佐久間、田中２＝名）、名寄東２―１明星（工藤２＝名、佐々木＝明）、美深７―１春光台（樋口５、佐藤、石川＝美、水本＝春）、東明３―０東神楽（高尾、菅原、我妻＝明）、中央０―０富良野西、中富良野１―０神居（徳弘＝中）、留萌１４―０六合（横山４、北川５、佐賀２、武田、進藤＝留）、東光３―２増毛（桜田２、森内＝東、川井＝増）、東川１―０留萌港南（吉田＝東）、トラウム２ｎｄ５―１士別（横山、穴田、浅野、升田２＝ト、武田＝士）、士別南０―０神居東、Ｊ―ＥＬＭ永山３―０美瑛（前田３＝永）、広陵１―０啓北（唐太＝広）、富良野東２―１鷹栖（神谷、高道＝富、市川＝鷹）、旭教大付属１―１永山南（奥野＝旭、Ｏ・Ｇ＝永）、北星２―０北門（後藤優、堀田＝北）、神楽２―１緑が丘サテライト（藤本周、内藤＝神、辻＝緑）上富良野２―１当麻ＦＣ（千葉、近藤＝上、水口堅＝当）
サッカー あさひかわ新聞杯第８回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７月２２、２３日・花咲球技場ほか）
2017/08/01
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