【男子】

◇ダブルス

▽４年以下

①谷口康生・山崎翔叶（東光）②東海林・奥村（北光）③吉田・丸田（東光）④高柳・石崎（東光）

▽５年

①奥村亮太・青山陽輝（北光）②武田・長谷川（忠別）③舘山・松浦（東栄）④荒川・角地（鷹栖北野）

▽６年

①鎌倉大起・沢田煌生（近文第二）②野崎・松林（東栄）③松友・野村（東光）④柴崎・湯浅（新富）

◇シングルス

▽４年以下

①小林陵平（富沢）②水谷（高台）③佐藤（東聖インパクト）④川上（富良野）

▽５年

①中塩爽太（愛宕東）②川田（高台）③大山（東光）④獅子原（忠和）

▽６年

①河北勝希（愛宕東）②渡部（忠和）③森山（高台）④芹沢（富沢）

【女子】

◇ダブルス

▽４年以下

①荒川暖奈・本田ひなの（陵雲）②原田・田村（東光）③高村・杉本（東光）④福田・高桑（陵雲）

▽５年

①原田夏帆・星野紗花（東光）②山田・斉藤（鷹栖北野）③阿部・佐藤（高台）④松林・宮内（東栄）

▽６年

①松浦日菜乃・吉田莉麻（高台）②江刺・新関（東光）③馬瀬戸・樋原（富良野）④新保・松倉（新富）

◇シングルス

▽４年以下

①東谷悠妃（忠和）②鈴木（忠和）③村瀬（陵雲）④谷口（高台）

▽５年

①加藤姫来（忠和）②佐々木（東栄）③美濃輪（忠和）④山本（高台）

▽６年

①山崎乃々詩（東光）②三上（高台）③野原（高台）④林（高台）