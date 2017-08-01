【男子】
◇ダブルス
▽１部
①稲垣健太・山村勇人（旭実）②木津・石橋（旭工）③太田・伊東（旭実）④水野・田中（旭実）⑤荒牧・阿部（旭工）⑥菅野・児島（旭実）⑦佐々木・高橋（旭工）⑧有岡・佐藤（旭商）
▽２部
①石山輝希・高瀬海斗（旭北）②横山・横野（留萌）③清水・野田（旭東）③鈴木・増田（鷹栖）
◇シングルス
▽１部
①太田竣（旭実）②山村（旭実）③稲垣（旭実）④福村（旭実）⑤伊東（旭実）⑥木津（旭工）⑦田中（旭実）⑧水野（旭実）
▽２部
①山沢朋哉（旭工）②梅田（旭北）③福井（旭工）③舟根（旭北）
▽３部
①三浦友暉（旭西）②佐藤（旭南）③熊谷（旭東）③加賀（鷹栖）
【女子】
◇ダブルス
▽１部
①藤原遥花・遠藤みのり（旭実）②渡辺・宮崎（旭実）③中村・岡田（旭北）④橘・堀（旭実）⑤松島・河村（旭西）⑥川上宥・川上理（旭実）⑦越湖・島田（旭東）⑧岩渕・田（旭西）
▽２部
①吉田奈央・田中佑季（旭北）②小川・三浦（旭南）③酒元・金山（旭北）③上村・馬場（旭東）
◇シングルス
▽１部
①中村絢香（旭北）②菊地（旭実）③遠藤（旭実）④宮崎（旭実）⑤木村（旭実）⑥藤原（旭実）⑦橘（旭実）⑧渡辺（旭実）
▽２部
①ハッサディーセウイナリサー（旭北）②田中（旭北）③平野（旭龍谷）③田中（鷹栖）
▽３部
①三浦奈緒（富良野緑峰）②河田（旭農）③渡辺（旭農）③高山（旭永嶺）