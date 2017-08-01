ＪＡたいせつ９―６ダイヤモンド、旭川インディアンス１０―０大成、アレックス８―１ＪＲ旭川、須田製版４―１まるせんゲーリックＯＢ、トラ・トラ　不戦勝　ＣＢＣ、山商７―２まるせんゲーリック、ブラックタイガース９―６ジャポン、ダイヤモンド６―２大成、ジャポン１３―０ＪＲ旭川、まるせんゲーリック１１―６ＣＢＣ、旭川インディアンス５―０ＪＡたいせつ、アレックス６―２ブラックタイガース、山商１０―６須田製版