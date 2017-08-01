マリア５―４エスポワール、ティーボランズ５―０エーコーンズ、旭川ダンディーズ１０―７道北勤医協エンゼルス、イーストリバー１２―４エスポワール、マリア１１―４ケークラブ、旭川ダンディーズ９―５ティーボランズ