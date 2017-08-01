▽Ａ級

まるせんゲーリック７―６ダイヤモンドプレイヤーズ、山商１４―２旭川ヤンキース、ブラックタイガース８―０北斗星、飛行船４―３旭川インディアンス、旭川ドジャース１１―０須田製版旭川支社、ＤＪフジプロオート５―０旭川コンバット、ブラックタイガース５―４ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ヤンキース１０―５飛行船



▽Ｂ級

ＪＲ旭川運転所３―２スコーピオンズ、タクティクス９―５旭川ＧＴＯ、虎虎５―０レジェンズ、ジャッグル２―１ＪＡたいせつ、アレックス７―３ＰＺⅡ、旭川レインディアーズ７―４ＪＲ旭川運転所、旭川ブルーインパルス９―０大成、スコーピオンズ７―６レジェンズ、パッション３―１タクティクス、ジャッグル６―５マジェスタジャパン



▽Ｃ級

ＡＭＵワイルズ 不戦勝 拓北、アンディーズ１０―１大雪ふれんず、金田自動車 不戦勝 メッツエイジ、旭川グリーンホーンズ８―６ベイスターズ、ドリーム１４―６スーパーマン、ワイルドボアーズ６―３プッシーキャッツ、ヒート６―５ヨッチーズ、ゴールデンボールズ１５―２ランダム、ビートルズ４―４まるせんゲーリックＯＢ会、ジョーカー１４―１コンバットクラブ、大雪ふれんず１５―９旭川ライズ、ザナドゥ７―１ジャポン、ＡＭＵワイルズ１４―７ソルジャー、アンディーズ１１―６あぶさんず、グリフォン５―１ドリーム、レッドクライス１３―１プッシーキャッツ、スーパーマン 不戦勝 旭川厚生病院