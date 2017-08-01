▽１回戦
美瑛野球少年団２３―１２千代田・東栄合同チーム、西支部ヤンチャーズ１４―７ウィラブベースボール、東聖イーグルス２２―１７ガッツ・ブラザーズ
▽２回戦
東川大雪野球少年団１３―１０美瑛野球少年団、北支部チビッコーズ２３―１２愛宕東・永山南連合、西支部ヤンチャーズ２５―８当麻野球少年団、忠和サンダース２０―１６東聖イーグルス
▽準決勝
東川大雪野球少年団１４―９北支部チビッコーズ、忠和サンダース１８―１６西支部ヤンチャーズ
▽決勝
東川大雪野球少年団１６―５忠和サンダース
軟式野球 第６回旭川ガス燃料旗ロースクールベースボール大会（７月２９日・旭川ドリームスタジアムほか）
2017/08/01
▽１回戦
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