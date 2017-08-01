▽１回戦

美瑛野球少年団２３―１２千代田・東栄合同チーム、西支部ヤンチャーズ１４―７ウィラブベースボール、東聖イーグルス２２―１７ガッツ・ブラザーズ

▽２回戦

東川大雪野球少年団１３―１０美瑛野球少年団、北支部チビッコーズ２３―１２愛宕東・永山南連合、西支部ヤンチャーズ２５―８当麻野球少年団、忠和サンダース２０―１６東聖イーグルス

▽準決勝

東川大雪野球少年団１４―９北支部チビッコーズ、忠和サンダース１８―１６西支部ヤンチャーズ

▽決勝

東川大雪野球少年団１６―５忠和サンダース