▽Ａ級
旭川ドジャース１２―０まるせんゲーリック、旭川コンバット４―１山商、北斗星４―０須田製版旭川支社、ＤＪフジプロオート５―２旭川インディアンス、旭川ドジャース３―２ブラックタイガース、北斗星５―４ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川コンバット１１―２飛行船
▽Ｂ級
ＪＡたいせつ８―０ＰＺⅡ、旭川レインディアーズ７―０虎虎、アレックス８―１マジェスタジャパン、ＪＲ旭川運転所１１―６レジェンズ、旭川ＧＴＯ３―１大成、ジャッグル６―１ＰＺⅡ、旭川ブルーインパルス７―０タクティクス
▽Ｃ級
ワイルドボアーズ１０―０ランダム、ザナドゥ 不戦勝 メッツエイジ、アンディーズ６―５ベイスターズ、ジョーカー５―１拓北、旭川ライズ８―３旭川グリーンホーンズ、ビートルズ７―２金田自動車、コンバットクラブ１３―３ＡＭＵワイルズ、スーパーマン１０―５ヨッチーズ、ゴールデンボールズ１４―３レッドクライス、ヒート９―５グリフォン、あぶさんず１０―６大雪ふれんず、プッシーキャッツ５―４ランダム、ジャポン１２―７まるせんゲーリックＯＢ会
朝野球 おはよう下期大会（７月３１日、８月１～４、６日・花咲グラウンドほか）
2017/08/08
▽Ａ級
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