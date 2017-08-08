▽Ａ級

旭川ドジャース１２―０まるせんゲーリック、旭川コンバット４―１山商、北斗星４―０須田製版旭川支社、ＤＪフジプロオート５―２旭川インディアンス、旭川ドジャース３―２ブラックタイガース、北斗星５―４ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川コンバット１１―２飛行船



▽Ｂ級

ＪＡたいせつ８―０ＰＺⅡ、旭川レインディアーズ７―０虎虎、アレックス８―１マジェスタジャパン、ＪＲ旭川運転所１１―６レジェンズ、旭川ＧＴＯ３―１大成、ジャッグル６―１ＰＺⅡ、旭川ブルーインパルス７―０タクティクス



▽Ｃ級

ワイルドボアーズ１０―０ランダム、ザナドゥ 不戦勝 メッツエイジ、アンディーズ６―５ベイスターズ、ジョーカー５―１拓北、旭川ライズ８―３旭川グリーンホーンズ、ビートルズ７―２金田自動車、コンバットクラブ１３―３ＡＭＵワイルズ、スーパーマン１０―５ヨッチーズ、ゴールデンボールズ１４―３レッドクライス、ヒート９―５グリフォン、あぶさんず１０―６大雪ふれんず、プッシーキャッツ５―４ランダム、ジャポン１２―７まるせんゲーリックＯＢ会