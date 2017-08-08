▽１回戦
永山南１２ー２豊岡・新富合同、東旭川１２ー２東五条・上川大雪合同、永山中央・愛別合同１２―３永山西、愛宕東１１―１当麻
▽準決勝
永山南１１―１東旭川、永山中央・愛別合同９―７愛宕東
▽決勝
永山中央・愛別合同１０―５永山南