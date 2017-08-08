▽１回戦
北星４―２愛宕、旭教大付属２―０東光
▽２回戦
明星５―０永山、忠和９―０北門、旭川８―２北星、春光台５―３東明、中央・啓北・神居東・神楽４―２永山南、旭教大付属７―１広陵、緑が丘８―３六合、東陽６―２神居
▽３回戦
明星７―０忠和、旭川６―２春光台、中央・啓北・神居東・神楽５―３旭教大付属、東陽４―１緑が丘
軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（５、６日・西神楽グラウンド）
2017/08/08
▽１回戦
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