▽１回戦

近文６―３旭稜、愛宕東２７―２東神楽、当麻４―３春光台、三小７―４愛別、共栄４―２神楽

▽２回戦

近文１１―０中央、緑が丘１０―６美瑛、陵雲５―４神居、新富４―２北鎮、愛宕東１０―０豊岡、東栄・千代田７―０近一、東旭川６―４西御料地、永山中央６―２当麻、三小６―０永山南、東聖８―５大有、東光１１―１神居東、永山西６―５忠和、啓明８―１末広、比布１１―１０東川大雪、東五条１１―０上川大雪、春光１０―０共栄