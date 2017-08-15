▽１回戦
旭稜９―８永山西、中央８―７共栄、鷹栖１１―４春光台、東光５―４新富
▽２回戦
旭稜７―４永山中央、中央１５―１３神居東、鷹栖１０―５忠和、東光１６―２美瑛
▽準決勝
旭稜１４―０中央、鷹栖６―５東光
▽決勝
鷹栖７―３旭稜
軟式野球 第４３回旭川市児童大会（１１、１２日・花咲グラウンド）
2017/08/15
▽１回戦
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