▽１回戦
旭稜９―８永山西、中央８―７共栄、鷹栖１１―４春光台、東光５―４新富
▽２回戦
旭稜７―４永山中央、中央１５―１３神居東、鷹栖１０―５忠和、東光１６―２美瑛
▽準決勝
旭稜１４―０中央、鷹栖６―５東光
▽決勝
鷹栖７―３旭稜