▽１回戦
東栄５―３大有、愛宕東８―２比布、三小７―２上川大雪、鷹栖北野１５―８西御料地、千代田７―０陵雲、愛別６―５近文、当麻５―１東神楽、神居１０―０末広北
▽２回戦
愛宕東６―１東栄、鷹栖北野６―５三小、愛別６―５千代田、当麻９―２神居
▽準決勝
愛宕東１―０鷹栖北野、愛別５―４当麻
▽決勝
愛別５―４愛宕東