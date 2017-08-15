▽１回戦

東栄５―３大有、愛宕東８―２比布、三小７―２上川大雪、鷹栖北野１５―８西御料地、千代田７―０陵雲、愛別６―５近文、当麻５―１東神楽、神居１０―０末広北

▽２回戦

愛宕東６―１東栄、鷹栖北野６―５三小、愛別６―５千代田、当麻９―２神居

▽準決勝

愛宕東１―０鷹栖北野、愛別５―４当麻

▽決勝

愛別５―４愛宕東