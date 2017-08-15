▽Ａ級
まるせんゲーリック１１―５須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１―０旭川インディアンス、ＤＪフジプロオート５―１山商、旭川ドジャース６―１ダイヤモンドプレイヤーズ、ブラックタイガース１２―４須田製版旭川支社、旭川コンバット５―０旭川ヤンキース、北斗星１１―０まるせんゲーリック、ＤＪフジプロオート２―０飛行船、山商４―２旭川インディアンス　
　
▽Ｂ級
旭川レインディアーズ　不戦勝　スコーピオンズ、ＪＡたいせつ４―２マジェスタジャパン、虎虎４―０ＪＲ旭川運転所、ジャッグル２―０アレックス、パッション６―６旭川ＧＴＯ、大成７―１タクティクス
　
▽Ｃ級
アンディーズ５―１旭川ライズ、ザナドゥ１１―４ビートルズ、ソルジャー　不戦勝　拓北、ドリーム１１―２旭川厚生病院、ジョーカー５―４ＡＭＵワイルズ、ワイルドボアーズ１０―０レッドクライス、スーパーマン７―３グリフォン、あぶさんず　不戦勝　ベイスターズ、ゴールデンボールズ８―８プッシーキャッツ、ジャポン　不戦勝　メッツエイジ、旭川グリーンホーンズ３―１大雪ふれんず、まるせんゲーリックＯＢ会６―５金田自動車、ヨッチーズ　不戦勝　旭川厚生病院、コンバットクラブ　不戦勝　拓北、ヒート　不戦勝　ドリーム