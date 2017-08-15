▽Ａ級
まるせんゲーリック１１―５須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１―０旭川インディアンス、ＤＪフジプロオート５―１山商、旭川ドジャース６―１ダイヤモンドプレイヤーズ、ブラックタイガース１２―４須田製版旭川支社、旭川コンバット５―０旭川ヤンキース、北斗星１１―０まるせんゲーリック、ＤＪフジプロオート２―０飛行船、山商４―２旭川インディアンス
▽Ｂ級
旭川レインディアーズ 不戦勝 スコーピオンズ、ＪＡたいせつ４―２マジェスタジャパン、虎虎４―０ＪＲ旭川運転所、ジャッグル２―０アレックス、パッション６―６旭川ＧＴＯ、大成７―１タクティクス
▽Ｃ級
アンディーズ５―１旭川ライズ、ザナドゥ１１―４ビートルズ、ソルジャー 不戦勝 拓北、ドリーム１１―２旭川厚生病院、ジョーカー５―４ＡＭＵワイルズ、ワイルドボアーズ１０―０レッドクライス、スーパーマン７―３グリフォン、あぶさんず 不戦勝 ベイスターズ、ゴールデンボールズ８―８プッシーキャッツ、ジャポン 不戦勝 メッツエイジ、旭川グリーンホーンズ３―１大雪ふれんず、まるせんゲーリックＯＢ会６―５金田自動車、ヨッチーズ 不戦勝 旭川厚生病院、コンバットクラブ 不戦勝 拓北、ヒート 不戦勝 ドリーム
朝野球 おはよう下期大会（７～１３日・花咲グラウンドほか）
2017/08/15
▽Ａ級
スポーツの記録 最新の記事
- サッカー あさひかわ新聞杯第８回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（５、６、10、11日・花咲球技場ほか）
- サッカー イレブン杯中学生大会（１２日・東光公園球技場）
- サッカー 第９回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２４回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（１１日・東光公園球技場ほか）
- サッカー 旭川社会人リーグ（６日・東光公園球技場）
- 朝野球 おはよう下期大会（７～１３日・花咲グラウンドほか）
- 軟式野球 第５回旭川ドリームスタジアム杯少年大会（１１～１３日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 軟式野球 第４３回旭川市児童大会（１１、１２日・花咲グラウンド）
- 軟式野球 太陽グループ杯少年大会旭川支部予選（１３日・当麻球場ほか）
- 軟式野球 東日本２部大会旭川支部予選（１２日・鷹栖球場）
- テニス 第３０回北北海道オープンジュニアトーナメント（６～９日・忠和コート）
- テニス 第６回旭川オープンシングルス大会（１３日・花咲コート）
- ソフトテニス 旭川市中学校学年別団体戦大会（１１、１２日・花咲コート）
- 卓球 全旭川選手権大会ジュニアの部兼全道大会旭川地区予選（１０日・大成市民センター体育館）
- 卓球 全旭川選手権大会一般の部兼全道大会旭川地区予選会（１１日・市総合体育館）
- 卓球 第３０回加盟団体オープン大会兼第３０回バタフライカップ杯争奪大会中学の部（１２日・市総合体育館）
- バレーボール 第４０回旭川小学生大会ミカサカップ（１１日・東川小体育館）
- バドミントン 第４６回会長杯選手権大会（１３日・市総合体育館）
- バドミントン 第１２回ななかまど大会（１３日・市総合体育館）
- 弓道 第２５回遠的大会（１３日・市弓道場誠心館）
- 空手 第１２回ちびっ子錬成大会（１１日・大成市民センター体育館）