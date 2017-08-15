▽Ａ級

まるせんゲーリック１１―５須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１―０旭川インディアンス、ＤＪフジプロオート５―１山商、旭川ドジャース６―１ダイヤモンドプレイヤーズ、ブラックタイガース１２―４須田製版旭川支社、旭川コンバット５―０旭川ヤンキース、北斗星１１―０まるせんゲーリック、ＤＪフジプロオート２―０飛行船、山商４―２旭川インディアンス



▽Ｂ級

旭川レインディアーズ 不戦勝 スコーピオンズ、ＪＡたいせつ４―２マジェスタジャパン、虎虎４―０ＪＲ旭川運転所、ジャッグル２―０アレックス、パッション６―６旭川ＧＴＯ、大成７―１タクティクス



▽Ｃ級

アンディーズ５―１旭川ライズ、ザナドゥ１１―４ビートルズ、ソルジャー 不戦勝 拓北、ドリーム１１―２旭川厚生病院、ジョーカー５―４ＡＭＵワイルズ、ワイルドボアーズ１０―０レッドクライス、スーパーマン７―３グリフォン、あぶさんず 不戦勝 ベイスターズ、ゴールデンボールズ８―８プッシーキャッツ、ジャポン 不戦勝 メッツエイジ、旭川グリーンホーンズ３―１大雪ふれんず、まるせんゲーリックＯＢ会６―５金田自動車、ヨッチーズ 不戦勝 旭川厚生病院、コンバットクラブ 不戦勝 拓北、ヒート 不戦勝 ドリーム