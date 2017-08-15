トラウム２ｎｄ５―０永山南（松本、美馬、穴田、横山、兼好＝ト）、増毛５―１東陽（浅野、川井２、大井、清野＝増、齊藤＝東）トラウムＳＶ３ｒｄ１０―０春光台（竹林２、平田３、鈴木、坂部、中野、和田＝ト），広陵１―０鷹栖（石崎＝広）、神楽５―０北門（木下２、藤本周２、大野＝神）、中央２―１当麻ＦＣ（岡田２＝中、高橋＝当）、六合１―０光陽（川田＝六）、留萌港南１―０東神楽（寺山大＝留）、名寄ＳＣ７―１北星（佐久間、三浦２、政木一３、秋元＝名、杉田＝北）、士別南８―０名寄東（Ｏ・Ｇ、新見５、佐々木、高橋＝士）、東光３―１緑が丘サテライト（地引２、中右＝東、野原＝緑）、明星１―０神居東（Ｏ・Ｇ＝明）、神居６―１美瑛（新３、山川、笹村，森＝神、高島＝美）、富良野東４―２トラウム２ｎｄ（神谷凌２、高道、当瀬＝富、谷口、穴田＝ト）、富良野西３―２美瑛（増田、澤田、仁科尊＝富、高島、佐藤桜＝美）、中富良野３―２当麻ＦＣ（河地、幸田、山田航＝中、高橋樹、一ツ柳尚＝当）、神居２―０上富良野（森、新＝神）、東陽２―１北門（本庄、齊藤＝東、川島＝北）、鷹栖５―１士別（渥美、濱坂、市川、楠本、相内＝鷹、武田＝士）、Ｊ―ＥＬＭ永山６―３中央（三浦、糸田、平山２、西村、五十川＝永、岡田、鈴木、森＝中）、トラウムＳＶ３ｒｄ１６―０名寄東（平田５、土井２、坂部２、竹林、林、和田２、中島３＝ト）、士別南８―３春光台（高橋龍３、新見、平塚、佐々木、千葉、立石＝士、水本３＝春）、旭教大付属５―０啓北（芝本、内田陸、齋藤、奥野、今井＝付）北星１１―０緑が丘サテライト（杉田６、岩田、坂上、後藤青２＝北）、美深３―０明星（元岡、樋口、佐藤＝美）、光陽１―１留萌港南（寺山＝留、金津＝光）、東神楽２―０六合（大関、松井＝東）、留萌２―１東川（進藤、横山＝留、寺西＝東）、増毛８―１神楽（川井、三鹿朔、大井２、清野２、竹内＝増、長岩＝神）、名寄ＳＣ８―０東光（政木一２、政木総、三浦２、秋元、田中、佐久間＝名）、広陵３―２永山南（石崎、高橋玄、唐太＝広、早川、菊地海＝永）