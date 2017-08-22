▽３回戦
近文２０―２緑が丘、新富１２―３陵雲、愛宕東８―２東栄・千代田、永山中央１８―３東旭川、東聖９―０三小、永山西６―４東光、啓明８―０比布、春光１０―０東五条
▽準々決勝
新富１２―２近文、愛宕東１１―２永山中央、東聖３―０永山西、啓明５―３春光
▽準決勝
愛宕東５―３新富、東聖１４―６啓明
▽決勝
愛宕東１１―９東聖