▽準決勝
旭川２―１明星、中央・啓北・神居東・神楽連合４―２東陽
▽決勝
中央・啓北・神居東・神楽連合２―１旭川
　
▽最優秀選手賞
下出将馬（啓北）
▽優秀選手賞
保格悠二（中央）、稲村優斗（旭川）
▽敢闘賞
田中楓基（明星）、尾田孝晃（東陽）
▽高木スポーツ賞
上田優太（旭教大付属）、増田虎流（東光）、原颯太（永山南）