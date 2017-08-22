【男子】
▽１００㍍
①平間睦樹（富良野）②中里（旭北）③田中（旭大高）
▽２００㍍
①辻沢悠斗（旭西）②菊池（旭商）③田中（旭大高）
▽４００㍍
①辻沢悠斗（旭西）②窪田（旭大高）③石原（旭永嶺）
▽８００㍍
①塩崎元汰（旭大高）②大熊（旭東）③浮橋（旭大高）
▽１５００㍍
①大熊健斗（旭東）②滝田（旭北）③真鍋（旭大高）
▽５０００㍍
①加村凌（旭実）②藤岡（富良野）③里深（留萌）
▽１１０㍍障害
①小島龍大（旭北）１５秒５１＝大会新②平間（富良野）③卯子沢（旭大高）
▽４００㍍障害
①小島龍大（旭北）②相坂（旭西）③東内（旭西）
▽３０００㍍障害
①小柳竣（旭大高）②宍戸（旭大高）③谷口（留萌）
▽５０００㍍競歩
①小野光輝（富良野）②三上（留萌）③滝田（旭北）
▽４００㍍リレー
①旭大高②旭永嶺③旭北
▽１６００㍍リレー
①旭大高②富良野③旭北
▽走り高跳び
①伊藤凜（旭大高）②加藤（旭永嶺）③藤丸（留萌千望）
▽棒高跳び
①佐藤楓（旭工）②合田（羽幌）
▽走り幅跳び
①高橋泉太郎（旭大高）②平田（旭大高）③菅原（富良野）
▽三段跳び
①中里光孝（旭北）②小野（富良野）③高橋（旭大高）
▽砲丸投げ
①清水涼雅（羽幌）②西塚（旭東）③池田（留萌）
▽円盤投げ
①栗林碧人（旭東）②打矢（旭農）③坂本（旭東）
▽ハンマー投げ
①西塚大悟（旭東）②堀川（鷹栖）③栗林（旭東）
▽やり投げ
①野辺地敏希（旭大高）②伊藤（留萌）③松野（留萌）
【女子】
▽１００㍍
①鈴木くるみ（旭龍谷）１２秒３４＝大会タイ②山浦（旭大高）③木戸（旭大高）
▽２００㍍
①鈴木くるみ（旭龍谷）２５秒５３＝大会新②山田（旭大高）③佐藤（旭大高）
▽４００㍍
①山田千詠（旭大高）②池田（旭大高）③田中（旭実）
▽８００㍍
①柴田彩花（旭龍谷）②佐藤（旭龍谷）③池田（旭大高）
▽１５００㍍
①金子佑香（旭龍谷）②上田（旭東）③水野（旭北）
▽３０００㍍
①鈴木楓恋（旭龍谷）②早川（旭龍谷）③水野（旭北）
▽１００㍍障害
①竹内茉由美（旭大高）②大下（旭大高）③斎藤（富良野緑峰）
▽４００㍍障害
①竹内茉由美（旭大高）②大下（旭大高）③石持（旭東）
▽５０００㍍競歩
①吉沢妃織（旭北）
▽４００㍍リレー
①旭大高②旭東③旭北
▽１６００㍍リレー
①旭大高（池田朱桜、斎藤佑奈、佐藤真夢、山田千詠）４分０３秒４１＝大会新②旭東③旭龍谷
▽走り高跳び
①中西麻実（旭北）②佐々木（旭明成）②佐藤（旭大高）②目黒（富良野）
▽走り幅跳び
①松村紗希（旭大高）②中島（旭東）③山浦（旭大高）
▽三段跳び
①松村紗希（旭大高）１１㍍４５＝大会新②横山（旭大高）③中島（旭東）
▽砲丸投げ
①菅家由梨香（旭北）②岸本（旭西）③多田（旭東）
▽円盤投げ
①山下菜々花（旭農）②菅家（旭北）③岸本（旭西）
▽ハンマー投げ
①長川純華（富良野緑峰）②日野（旭農）③荻生（旭東）
▽やり投げ
①日野栞七（旭農）②河合（富良野緑峰）③中西（旭北）