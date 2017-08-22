【男子】

▽１００㍍

①平間睦樹（富良野）②中里（旭北）③田中（旭大高）

▽２００㍍

①辻沢悠斗（旭西）②菊池（旭商）③田中（旭大高）

▽４００㍍

①辻沢悠斗（旭西）②窪田（旭大高）③石原（旭永嶺）

▽８００㍍

①塩崎元汰（旭大高）②大熊（旭東）③浮橋（旭大高）

▽１５００㍍

①大熊健斗（旭東）②滝田（旭北）③真鍋（旭大高）

▽５０００㍍

①加村凌（旭実）②藤岡（富良野）③里深（留萌）

▽１１０㍍障害

①小島龍大（旭北）１５秒５１＝大会新②平間（富良野）③卯子沢（旭大高）

▽４００㍍障害

①小島龍大（旭北）②相坂（旭西）③東内（旭西）

▽３０００㍍障害

①小柳竣（旭大高）②宍戸（旭大高）③谷口（留萌）

▽５０００㍍競歩

①小野光輝（富良野）②三上（留萌）③滝田（旭北）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭永嶺③旭北

▽１６００㍍リレー

①旭大高②富良野③旭北

▽走り高跳び

①伊藤凜（旭大高）②加藤（旭永嶺）③藤丸（留萌千望）

▽棒高跳び

①佐藤楓（旭工）②合田（羽幌）

▽走り幅跳び

①高橋泉太郎（旭大高）②平田（旭大高）③菅原（富良野）

▽三段跳び

①中里光孝（旭北）②小野（富良野）③高橋（旭大高）

▽砲丸投げ

①清水涼雅（羽幌）②西塚（旭東）③池田（留萌）

▽円盤投げ

①栗林碧人（旭東）②打矢（旭農）③坂本（旭東）

▽ハンマー投げ

①西塚大悟（旭東）②堀川（鷹栖）③栗林（旭東）

▽やり投げ

①野辺地敏希（旭大高）②伊藤（留萌）③松野（留萌）

【女子】

▽１００㍍

①鈴木くるみ（旭龍谷）１２秒３４＝大会タイ②山浦（旭大高）③木戸（旭大高）

▽２００㍍

①鈴木くるみ（旭龍谷）２５秒５３＝大会新②山田（旭大高）③佐藤（旭大高）

▽４００㍍

①山田千詠（旭大高）②池田（旭大高）③田中（旭実）

▽８００㍍

①柴田彩花（旭龍谷）②佐藤（旭龍谷）③池田（旭大高）

▽１５００㍍

①金子佑香（旭龍谷）②上田（旭東）③水野（旭北）

▽３０００㍍

①鈴木楓恋（旭龍谷）②早川（旭龍谷）③水野（旭北）

▽１００㍍障害

①竹内茉由美（旭大高）②大下（旭大高）③斎藤（富良野緑峰）

▽４００㍍障害

①竹内茉由美（旭大高）②大下（旭大高）③石持（旭東）

▽５０００㍍競歩

①吉沢妃織（旭北）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭東③旭北

▽１６００㍍リレー

①旭大高（池田朱桜、斎藤佑奈、佐藤真夢、山田千詠）４分０３秒４１＝大会新②旭東③旭龍谷

▽走り高跳び

①中西麻実（旭北）②佐々木（旭明成）②佐藤（旭大高）②目黒（富良野）

▽走り幅跳び

①松村紗希（旭大高）②中島（旭東）③山浦（旭大高）

▽三段跳び

①松村紗希（旭大高）１１㍍４５＝大会新②横山（旭大高）③中島（旭東）

▽砲丸投げ

①菅家由梨香（旭北）②岸本（旭西）③多田（旭東）

▽円盤投げ

①山下菜々花（旭農）②菅家（旭北）③岸本（旭西）

▽ハンマー投げ

①長川純華（富良野緑峰）②日野（旭農）③荻生（旭東）

▽やり投げ

①日野栞七（旭農）②河合（富良野緑峰）③中西（旭北）