▽１回戦

鷹栖北野・春光台１１―１０神楽

▽２回戦

鷹栖北野・春光台９―６共栄、比布６―２愛宕東、東川大雪１１―１０旭稜、近一１１―７東光

▽準決勝

比布８―７鷹栖北野・春光台、東川大雪８―２近一

▽決勝

比布１４―６東川大雪