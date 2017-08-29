▽１回戦
鷹栖北野・春光台１１―１０神楽
▽２回戦
鷹栖北野・春光台９―６共栄、比布６―２愛宕東、東川大雪１１―１０旭稜、近一１１―７東光
▽準決勝
比布８―７鷹栖北野・春光台、東川大雪８―２近一
▽決勝
比布１４―６東川大雪