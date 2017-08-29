▽１回戦
東光４―１春光台、永山南７―６緑が丘、永山２―０忠和
▽２回戦
中央・啓北・神居東・神楽合同５―２愛宕、六合（不戦勝）北門、旭教大付属９―２東光、明星４―１神居、東陽７―２東明、永山南６―４光陽、永山７―０広陵、旭川１２―１北星