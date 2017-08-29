上富良野１３―０美瑛（秋田谷４、菊池、浦島２、岡澤、日高、齋藤、小玉＝上）、富良野西３―０Ｊ―ＥＬＭ永山（Ｏ・Ｇ、澤田２＝富）、広陵４―４士別（石崎２、高橋玄２＝広、柴崎流、武田３＝士）、名寄ＳＣ６―２増毛（秋元、政木一、佐久間、三浦２、小笠原＝名、川井、大井＝増）、トラウムＳＶ３ｒｄ５―３美深（平田３、和田、鈴木＝ト、森広２、樋口＝美）、中富良野４―２中央（山田航、幸田、河地２＝中、宮越鴻＝富）、富良野東５―０永山南（神谷凌３、渡辺、近藤＝富）、、旭教大付属１―０鷹栖（奥野＝附）、北星３―０東陽（坂上２、久保＝北）、神居６―０当麻ＦＣ（新３、片岡、佐藤、笹村＝神）、東川１１―０六合（溝口３、寺西６、石澤、遠藤）、トラウム２ｎｄ５―０啓北（根岸、浅野、横山、穴田、千葉＝ト）、東光６―０神楽（地引、森内２、中右、竹内、桜田＝東）、士別南３―２明星（新見３＝士、佐々木、小林＝明）、神居東４―０名寄東（落合、堀３＝神）、北門６―０緑が丘サテライト（武澤３、渕柳、白川＝北）、東明１０―０光陽（小原、中居、藤田５、福本、西川、我妻＝東）、留萌９―０東神楽（石黒２、進藤、北川３、佐賀、三木＝留）