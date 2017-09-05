▽Ｃ級１回戦
金田自動車　不戦勝　メッツエイジ、ゴールデンボールズ３―２グリフォン
▽同２回戦
まるせんゲーリックＯＢ会９―４ドリーム、アンディーズ１１―４ジョーカー、プッシーキャッツ４―１ヒート、ビートルズ２―１常夏アトランティス、スーパーマン１０―０ソルジャー、ベイスターズ５―３ランダム