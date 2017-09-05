◇Ａクラス
▽１回戦
旭稜９―８末広、春光台５―４北鎮、末広北１１―９鷹栖北野
▽２回戦
旭稜８―１陵雲、春光１―０鷹栖、春光台５―４比布、近一２７―０末広北
▽準決勝
春光４―１旭稜、近一８―０春光台
▽決勝
近一８―０春光