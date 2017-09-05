◇Ａクラス

▽１回戦

旭稜９―８末広、春光台５―４北鎮、末広北１１―９鷹栖北野

▽２回戦

旭稜８―１陵雲、春光１―０鷹栖、春光台５―４比布、近一２７―０末広北

▽準決勝

春光４―１旭稜、近一８―０春光台

▽決勝

近一８―０春光