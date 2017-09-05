◇Ｂクラス
▽１回戦
東光９―０美瑛、東聖１１―１東神楽
▽２回戦
東栄・千代田連合８―２共栄、東光１５―５緑が丘、啓明３―２東聖、三小２４―０東川大雪
▽準決勝
東栄・千代田連合１５―０東光、啓明８―２三小
▽決勝
東栄・千代田連合３０―１啓明