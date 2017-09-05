▽１回戦
上川６―５鷹栖、東川８―４東神楽、美瑛８―７当麻
▽準決勝
愛別・比布４―２上川、美瑛８―１東川
▽決勝
美瑛９―５愛別・比布
軟式野球 比布ライオンズクラブ旗争奪中学生大会（２、３日・比布球場）
2017/09/05
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