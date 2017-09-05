▽３回戦

中央・啓北・神居東・神楽連合９―２六合、旭教大付属３―１明星、永山南２―１東陽、旭川７―１永山

▽準決勝

中央・啓北・神居東・神楽連合５―２旭教大付属、旭川３―０永山南

▽決勝

旭川４―３中央・啓北・神居東・神楽連合

▽最優秀選手賞

三上諒道（旭川）

▽優秀選手賞

石田隼太（旭川）、有沢裕哉（中央）

▽敢闘賞

上村琉生（旭教大付属）、原颯太（永山南）