▽３回戦
中央・啓北・神居東・神楽連合９―２六合、旭教大付属３―１明星、永山南２―１東陽、旭川７―１永山
▽準決勝
中央・啓北・神居東・神楽連合５―２旭教大付属、旭川３―０永山南
▽決勝
旭川４―３中央・啓北・神居東・神楽連合
▽最優秀選手賞
三上諒道（旭川）
▽優秀選手賞
石田隼太（旭川）、有沢裕哉（中央）
▽敢闘賞
上村琉生（旭教大付属）、原颯太（永山南）