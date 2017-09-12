◇Ｂクラス
▽１回戦
比布８―３近一、春光２０―１春光台、北鎮４―１陵雲、旭稜１３―５末広
▽準決勝
春光６―４比布、旭稜１４―２北鎮
▽決勝
旭稜８―７春光
軟式野球 旭川軟式野球連盟少年部北支部秋季大会（９、１０日・鷹栖町民グラウンド）
2017/09/12
◇Ｂクラス
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