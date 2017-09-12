◇Ａクラス
▽１回戦
東光８―１美瑛、東聖７―０啓明、東神楽４―０東栄、千代田６―４緑が丘
▽２回戦
東光１０―０東川大雪、東聖４―３共栄、東神楽２４―６東町、千代田１３―６三小
▽準決勝
東光２―０東聖、千代田６―２東神楽
▽決勝
東光５―４千代田