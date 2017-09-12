◇Ａクラス
▽１回戦
東旭川８―１永山中央、新富５―２永山南、愛宕東６―４愛別
▽２回戦
東旭川７―０豊岡、永山西１４―５新富、愛宕東２０―１上川大雪、当麻７―０東五条
▽準決勝
永山西２―０東旭川、愛宕東３―０当麻
▽決勝
愛宕東４―１永山西