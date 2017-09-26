▽決勝トーナメント１回戦
北鎮２―０清水日の丸、ネイピーダ６―０東光、末広４―１枝幸浜頓別、グリンベアボーイズ２―１鷹栖・末広北・高台
▽同準決勝
ネイピーダ４―１北鎮、末広３―１グリンベアボーイズ
▽決勝
末広１―０ネイピーダ