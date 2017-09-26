▽第１３節
ノルブリッツ北海道ＦＣ１―０札大ＧＰ、日本通運ＦＣ５―２新日鐵住金室蘭サッカー部、十勝ＦＣ２―０札幌蹴球団、北蹴会岩見沢ＦＣ５―３旭蹴会
▽第１４節
札大ＧＰ２―１日本通運ＦＣ、ノルブリッツ北海道ＦＣ３―２十勝ＦＣ、札幌蹴球団６―０北蹴会岩見沢、新日鐵住金室蘭サッカー部５―１旭蹴会
▽順位
①十勝ＦＣ１０勝２分２敗②札幌蹴球団１０勝１分３敗③ノルブリッツ北海道ＦＣ９勝２分３敗④札大ＧＰ６勝１分７敗⑤新日鐵住金室蘭サッカー部５勝２分７敗⑥北蹴会岩見沢５勝２分７敗⑦日本通運ＦＣ２勝３分９敗⑧旭蹴会２勝１分１１敗
▽フェアプレーチーム賞
旭蹴会
第４０回北海道サッカーリーグ（１７、２４日・札幌白旗山サッカー場ほか）
2017/09/26
▽第１３節
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