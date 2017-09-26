▽第１次予選リーグ

イーストリバー５―２道北勤医協エンゼルス、旭川ダンディーズ２―２エスポワール、ティーボランズ２―０エーコーンズ、エスポワール４―４道北勤医協エンゼルス、ケークラブ９―２ティーボランズ、イーストリバー 不戦勝 エスポワール、マリア１―０ティーボランズ、道北勤医協エンゼルス 不戦勝 旭川ダンディーズ、ケークラブ 不戦勝 エーコーンズ、旭川ダンディーズ３―０イーストリバー、マリア 不戦勝 ケークラブ、マリア 不戦勝 エーコーンズ

▽３位決定戦

ティーボランズ８―２道北勤医協エンゼルス

▽決勝

イーストリバー７―１マリア