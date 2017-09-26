▽第１次予選リーグ
イーストリバー５―２道北勤医協エンゼルス、旭川ダンディーズ２―２エスポワール、ティーボランズ２―０エーコーンズ、エスポワール４―４道北勤医協エンゼルス、ケークラブ９―２ティーボランズ、イーストリバー　不戦勝　エスポワール、マリア１―０ティーボランズ、道北勤医協エンゼルス　不戦勝　旭川ダンディーズ、ケークラブ　不戦勝　エーコーンズ、旭川ダンディーズ３―０イーストリバー、マリア　不戦勝　ケークラブ、マリア　不戦勝　エーコーンズ
▽３位決定戦
ティーボランズ８―２道北勤医協エンゼルス
▽決勝
イーストリバー７―１マリア