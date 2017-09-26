▽１回戦
北都ヤンキース５―０ジャパッツ、ＤＮＡドリームナイン旭川７―０旭川信用金庫、ニューヤンキース８―０日本製紙スピリッツ、旭川クラブ４―３Ｎ―８４，Ｓ
▽準決勝
ＤＮＡドリームナイン旭川７―０北都ヤンキース、ニューヤンキース５―１旭川クラブ
▽決勝
ニューヤンキース２―０ＤＮＡドリームナイン旭川