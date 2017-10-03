【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①丹羽珀人（旭川ＡＣ）②中瀬（旭川ＡＣ）③池田（士別ジュニア陸上少年団）
▽８００㍍
①黒川遥斗（士別）②岩村（神居東陸上少年団）③鈴木（留萌ＡＣ）
▽４００㍍リレー
①旭川ＡＣ
▽走り幅跳び
①中瀬遥（旭川ＡＣ）②高野（神居東陸上少年団）
◇中学生
▽１１０㍍障害
①川島康明（緑が丘）②小野（緑が丘）③二階堂（永山）
▽砲丸投げ
①山崎夢叶（永山）②井上（緑が丘）
◇高校・一般
▽１００㍍
①成田開也（旭大高）②佐藤（旭永嶺）③浜岡（旭大高）
▽４００㍍
①浜岡凌平（旭大高）②成田（旭大高）③塩崎（旭大高）
▽１５００㍍
①丸山大輔（明星中）②今村（緑が丘中）③鴻上（枝幸中）
▽５０００㍍
①幸谷玲弥（旭龍谷）②松田（旭龍谷）③加村（旭実）
▽１１０㍍障害
①山ノ内翔太（旭実）②佐藤（旭工）③前田（旭東）
▽４００㍍リレー
①旭商②緑が丘中③旭工Ｂ
▽走り高跳び
①伊藤凜（旭大高）②加藤（旭永嶺）
▽棒高跳び
①佐藤楓（旭工）②佐藤（羽幌高）
▽走り幅跳び
①平田陽太（旭大高）②黒田（旭西）③高山（旭北）
▽砲丸投げ
①清水涼雅（羽幌高）②西塚（旭東）③栗林（旭東）
▽円盤投げ
①栗林碧人（旭東）②打矢（旭農）③坂本（旭東）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①工藤凜（釧路共栄陸上クラブ）②佐藤（留萌ＡＣ）③大景（神居東陸上少年団）
▽８００㍍
①中野可菜（神居東陸上少年団）②菊池（なよろＪＡＣ）③谷水（神居東陸上少年団）
▽４００㍍リレー
①神居東陸上少年団
▽走り高跳び
①村椿心（神居東陸上少年団）
①野村采加（オホーツクキッズ）
▽走り幅跳び
①山田みいの（神居東陸上少年団）②中西（神居東陸上少年団）③半沢（旭川ＡＣ）
▽ジャベリックボール投げ
①武田望来（神居東陸上少年団）
◇中学生
▽１００㍍障害
①納村琉愛（深川一已）②菅谷（深川一已）③大砂（光陽）
▽砲丸投げ
①後藤采愛（明星）②安藤（光陽）
◇高校・一般
▽１００㍍
①松田奈夏（深川一已中）②山田（旭大高）③山崎（明星中）
▽４００㍍
①山田千詠（旭大高）②池田（旭大高）③佐藤（旭大高）
▽１５００㍍
①小林美夕菜（上川中）②佐藤（緑が丘中）③大西（永山中）
▽３０００㍍
①神部涼（旭龍谷）②伊藤（旭龍谷）③岡島（旭龍谷）
▽１００㍍障害
①石持優奈（旭東）②大下（旭大高）③長田（旭東）
▽４００㍍リレー
①深川一已中②旭東③オホーツクＡＣ
▽走り高跳び
①中西麻実（旭北）②中本（緑が丘中）③柴田（旭大高）
▽走り幅跳び
①松田奈夏（深川一已中）②松村（旭大高）③山浦（旭大高）
▽砲丸投げ
①岸本栞歩（旭西）②猪股（旭農）③加藤（羽幌高）
▽円盤投げ
①天野さおり（オホーツク陸協）②天野ひ（オホーツクＡＣ）③山下（旭農）