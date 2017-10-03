【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①丹羽珀人（旭川ＡＣ）②中瀬（旭川ＡＣ）③池田（士別ジュニア陸上少年団）

▽８００㍍

①黒川遥斗（士別）②岩村（神居東陸上少年団）③鈴木（留萌ＡＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ

▽走り幅跳び

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②高野（神居東陸上少年団）



◇中学生

▽１１０㍍障害

①川島康明（緑が丘）②小野（緑が丘）③二階堂（永山）

▽砲丸投げ

①山崎夢叶（永山）②井上（緑が丘）



◇高校・一般

▽１００㍍

①成田開也（旭大高）②佐藤（旭永嶺）③浜岡（旭大高）

▽４００㍍

①浜岡凌平（旭大高）②成田（旭大高）③塩崎（旭大高）

▽１５００㍍

①丸山大輔（明星中）②今村（緑が丘中）③鴻上（枝幸中）

▽５０００㍍

①幸谷玲弥（旭龍谷）②松田（旭龍谷）③加村（旭実）

▽１１０㍍障害

①山ノ内翔太（旭実）②佐藤（旭工）③前田（旭東）

▽４００㍍リレー

①旭商②緑が丘中③旭工Ｂ

▽走り高跳び

①伊藤凜（旭大高）②加藤（旭永嶺）

▽棒高跳び

①佐藤楓（旭工）②佐藤（羽幌高）

▽走り幅跳び

①平田陽太（旭大高）②黒田（旭西）③高山（旭北）

▽砲丸投げ

①清水涼雅（羽幌高）②西塚（旭東）③栗林（旭東）

▽円盤投げ

①栗林碧人（旭東）②打矢（旭農）③坂本（旭東）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①工藤凜（釧路共栄陸上クラブ）②佐藤（留萌ＡＣ）③大景（神居東陸上少年団）

▽８００㍍

①中野可菜（神居東陸上少年団）②菊池（なよろＪＡＣ）③谷水（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①神居東陸上少年団

▽走り高跳び

①村椿心（神居東陸上少年団）

①野村采加（オホーツクキッズ）

▽走り幅跳び

①山田みいの（神居東陸上少年団）②中西（神居東陸上少年団）③半沢（旭川ＡＣ）

▽ジャベリックボール投げ

①武田望来（神居東陸上少年団）



◇中学生

▽１００㍍障害

①納村琉愛（深川一已）②菅谷（深川一已）③大砂（光陽）

▽砲丸投げ

①後藤采愛（明星）②安藤（光陽）



◇高校・一般

▽１００㍍

①松田奈夏（深川一已中）②山田（旭大高）③山崎（明星中）

▽４００㍍

①山田千詠（旭大高）②池田（旭大高）③佐藤（旭大高）

▽１５００㍍

①小林美夕菜（上川中）②佐藤（緑が丘中）③大西（永山中）

▽３０００㍍

①神部涼（旭龍谷）②伊藤（旭龍谷）③岡島（旭龍谷）

▽１００㍍障害

①石持優奈（旭東）②大下（旭大高）③長田（旭東）

▽４００㍍リレー

①深川一已中②旭東③オホーツクＡＣ

▽走り高跳び

①中西麻実（旭北）②中本（緑が丘中）③柴田（旭大高）

▽走り幅跳び

①松田奈夏（深川一已中）②松村（旭大高）③山浦（旭大高）

▽砲丸投げ

①岸本栞歩（旭西）②猪股（旭農）③加藤（羽幌高）

▽円盤投げ

①天野さおり（オホーツク陸協）②天野ひ（オホーツクＡＣ）③山下（旭農）