▽１部
①荒秀典（エレッズ旭川）
▽２部
①北川友通（エレッズ旭川）
▽３部
①千葉郁摩（名寄市大）
▽４部
①門脇基（個人）
▽５部
①窪田邦彦（ナガオＳＣ）
▽６部
①桜井亜衣（ブレイブ旭川）
▽７部
①高橋純平（実業クラブ）
▽８部
①長根佳孝（富良野布部ＳＣ）
▽９部
①菅原大輝（富良野布部ＳＣ）
▽１０部
①大村隼右（エレッズ旭川）
▽１１部
①桜井敏（ブレイブ旭川）
▽１２部
①中尾圭汰（グッドスピード）
▽１３部
①刈谷直幸（ＴＲＩＰＰ）
▽１４部
①青木昇（愛宕スニーカークラブ）
▽１５部
①岩間邦夫（東神楽クラブ）
▽１６部
①西木信裕（和寒卓球協会）
▽１７部
①高張翔吾（和寒卓球協会）
▽１８部
①早川光（北彩都病院）
▽１９部
①吉田初樹（富良野布部ＳＣ）
▽２０部
①鶴原真央（ＴＲＩＰＰ）
▽２１部
①木村美優（陵雲クラブ）
▽２２部
①伊藤すみえ（フリーダム）
▽２３部
①斉藤有咲（富良野布部ＳＣ）
▽２４部
①中村薫（富良野布部ＳＣ）
▽２５部
①中村小百合（富良野布部ＳＣ）
▽２６部
①菊池一馬（東神楽クラブ）
▽２７部
①高木和彦（東鷹栖クラブ）
▽２８部
①金子要子（トライアングル）
▽２９部
①戸田雅隆（Ｔ３―Ｃ）
▽３０部
①北山英寿（北彩都病院）
▽３１部
①今野裕子（はまなすクラブ）
▽３２部
①山田晃大（Ｔ３―Ｃ）
▽３３部
①青木克文（神居サークル）
▽３４部
①田中学（東神楽クラブ）
▽３５部
①藤江清子（はまなすクラブ）
▽３６部
①矢野叶（東神楽クラブ）
▽３７部
①三井律子（ひまわりクラブ）
▽３８部
①佐藤咲子（トライアングル）
▽３９部
①木川隆一（個人）
▽４０部
①下條隼土（翔くんとゆかいな仲間達）
▽４１部
①上西英子（卓親会）
▽４２部
①鈴木美恵子（永山サークル）
▽４３部
①清末定子（翔くんとゆかいな仲間達）
卓球 第１９０回春光大会（９月２４日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2017/10/03
▽１部
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