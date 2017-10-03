▽１部　
①荒秀典（エレッズ旭川）
▽２部　
①北川友通（エレッズ旭川）
▽３部　
①千葉郁摩（名寄市大）
▽４部　
①門脇基（個人）
▽５部　
①窪田邦彦（ナガオＳＣ）
▽６部　
①桜井亜衣（ブレイブ旭川）
▽７部　
①高橋純平（実業クラブ）
▽８部　
①長根佳孝（富良野布部ＳＣ）
▽９部　
①菅原大輝（富良野布部ＳＣ）
▽１０部　
①大村隼右（エレッズ旭川）
▽１１部　
①桜井敏（ブレイブ旭川）
▽１２部　
①中尾圭汰（グッドスピード）
▽１３部　
①刈谷直幸（ＴＲＩＰＰ）
▽１４部　
①青木昇（愛宕スニーカークラブ）
▽１５部　
①岩間邦夫（東神楽クラブ）
▽１６部　
①西木信裕（和寒卓球協会）
▽１７部　
①高張翔吾（和寒卓球協会）
▽１８部　
①早川光（北彩都病院）
▽１９部　
①吉田初樹（富良野布部ＳＣ）
▽２０部　
①鶴原真央（ＴＲＩＰＰ）
▽２１部　
①木村美優（陵雲クラブ）
▽２２部　
①伊藤すみえ（フリーダム）
▽２３部　
①斉藤有咲（富良野布部ＳＣ）
▽２４部　
①中村薫（富良野布部ＳＣ）
▽２５部　
①中村小百合（富良野布部ＳＣ）
▽２６部　
①菊池一馬（東神楽クラブ）
▽２７部　
①高木和彦（東鷹栖クラブ）
▽２８部　
①金子要子（トライアングル）
▽２９部　
①戸田雅隆（Ｔ３―Ｃ）
▽３０部　
①北山英寿（北彩都病院）
▽３１部　
①今野裕子（はまなすクラブ）
▽３２部　
①山田晃大（Ｔ３―Ｃ）
▽３３部　
①青木克文（神居サークル）
▽３４部　
①田中学（東神楽クラブ）
▽３５部　
①藤江清子（はまなすクラブ）
▽３６部　
①矢野叶（東神楽クラブ）
▽３７部　
①三井律子（ひまわりクラブ）
▽３８部　
①佐藤咲子（トライアングル）
▽３９部　
①木川隆一（個人）
▽４０部　
①下條隼土（翔くんとゆかいな仲間達）
▽４１部　
①上西英子（卓親会）
▽４２部　
①鈴木美恵子（永山サークル）
▽４３部　
①清末定子（翔くんとゆかいな仲間達）