▽１部

①荒秀典（エレッズ旭川）

▽２部

①北川友通（エレッズ旭川）

▽３部

①千葉郁摩（名寄市大）

▽４部

①門脇基（個人）

▽５部

①窪田邦彦（ナガオＳＣ）

▽６部

①桜井亜衣（ブレイブ旭川）

▽７部

①高橋純平（実業クラブ）

▽８部

①長根佳孝（富良野布部ＳＣ）

▽９部

①菅原大輝（富良野布部ＳＣ）

▽１０部

①大村隼右（エレッズ旭川）

▽１１部

①桜井敏（ブレイブ旭川）

▽１２部

①中尾圭汰（グッドスピード）

▽１３部

①刈谷直幸（ＴＲＩＰＰ）

▽１４部

①青木昇（愛宕スニーカークラブ）

▽１５部

①岩間邦夫（東神楽クラブ）

▽１６部

①西木信裕（和寒卓球協会）

▽１７部

①高張翔吾（和寒卓球協会）

▽１８部

①早川光（北彩都病院）

▽１９部

①吉田初樹（富良野布部ＳＣ）

▽２０部

①鶴原真央（ＴＲＩＰＰ）

▽２１部

①木村美優（陵雲クラブ）

▽２２部

①伊藤すみえ（フリーダム）

▽２３部

①斉藤有咲（富良野布部ＳＣ）

▽２４部

①中村薫（富良野布部ＳＣ）

▽２５部

①中村小百合（富良野布部ＳＣ）

▽２６部

①菊池一馬（東神楽クラブ）

▽２７部

①高木和彦（東鷹栖クラブ）

▽２８部

①金子要子（トライアングル）

▽２９部

①戸田雅隆（Ｔ３―Ｃ）

▽３０部

①北山英寿（北彩都病院）

▽３１部

①今野裕子（はまなすクラブ）

▽３２部

①山田晃大（Ｔ３―Ｃ）

▽３３部

①青木克文（神居サークル）

▽３４部

①田中学（東神楽クラブ）

▽３５部

①藤江清子（はまなすクラブ）

▽３６部

①矢野叶（東神楽クラブ）

▽３７部

①三井律子（ひまわりクラブ）

▽３８部

①佐藤咲子（トライアングル）

▽３９部

①木川隆一（個人）

▽４０部

①下條隼土（翔くんとゆかいな仲間達）

▽４１部

①上西英子（卓親会）

▽４２部

①鈴木美恵子（永山サークル）

▽４３部

①清末定子（翔くんとゆかいな仲間達）