【男子】

▽Ａリーグ

①愛宕②美瑛③広陵③上富良野③光陽

▽Ｂリーグ

①北門②当麻③神楽④東神楽⑤東光

▽Ｃリーグ

①緑が丘②忠和③永山南④富良野東

▽Ｄリーグ

①永山②鷹栖③中央④明星

▽Ｅリーグ

①東明②東陽③中富良野④北星⑤富良野西



◇決勝リーグ

愛宕６９―５７北門、愛宕６０―５７緑が丘、愛宕７０―４０永山、愛宕８８―５６東明、北門５３―４６緑が丘、北門６６―４９永山、北門６４―４９東明、緑が丘７２―５０永山、緑が丘７２―６４東明、東明４４―４１永山

▽順位

①愛宕４勝②北門３勝１敗③緑が丘２勝２敗④東明１勝３敗⑤永山４敗

▽優秀選手賞

白田翔悟（愛宕）、高橋響貴（北門）、斉藤蒼万（緑が丘）、中江楓（東明）、工藤綾真（永山）

【女子】

▽Ｆリーグ

①当麻②広陵③神楽③北門③鷹栖

▽Ｇリーグ

①東陽②神居東③東神楽④東明

▽Ｈリーグ

①東川②上富良野・中富良野③光陽④啓北

▽Ｉリーグ

①富良野東②六合③忠和④東光

▽Ｊリーグ

①永山②緑が丘③美瑛④中央

▽Ｋリーグ

①愛宕②北星③富良野西④神居



◇決勝リーグ

▽Ａ

当麻６５―３７東陽、当麻７３―３９東川、東陽４７―３１東川

▽順位

①当麻２勝②東陽１勝１敗③東川２敗

▽Ｂ

富良野東４０―３６永山、富良野東５９―３２愛宕、愛宕４７―４５永山

▽順位

①富良野東２勝②愛宕１勝１敗③永山２敗

◇決勝

当麻６１―５８富良野東

▽優秀選手賞

小板橋李帆（当麻）、西出千恵（富良野東）、服部亜子（東陽）、荒田乃愛（愛宕）、板谷彩菜（東川）、山田鈴奈（永山）