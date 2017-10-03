◇王座決定戦
▽１回戦
旭川ＧＴＯ（Ｂ級優勝）９―４アンディーズ（Ｃ級優勝）
▽決勝
旭川ドジャース（Ａ級優勝）８―５旭川ＧＴＯ
朝野球 おはよう末広大会（９月２４日・東光公園第２球場）
2017/10/03
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